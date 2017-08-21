المولد: طموحنا تحقيق البطولة - صحيفة صدى الالكترونية

المولد: طموحنا تحقيق البطولة
أكد سعيد المولد ظهير النادي الأهلي أن طموح لاعبي وجماهير وادارة النادي هي تحقيق لقب دوري الأبطال الآسيوي في الموسم الحالي.
وقال لاعب الأهلي :”طموحنا تحقيق البطولة ونشترك جميعا في هذا الهدف سواء جماهير أو لاعبين أو ادارة ”.
وتابع تصريحاته :” احترام المنافس والتركيز العالي ومعرفة نقاط القوة لديه طريقنا للفوز باللقاء ”.
وختم تصريحاته :” الأهلي يريد لقب البطولة وليس مجرد المشاركة ، المباريات الماضية أظهرت مدى الطموح لدينا ”.
عبدالله[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة
يقهرك انو اقل اللاعبين تأثيرا هم من يتصدر المشهد الاعلامي…سعيد المولد مو لاعب مؤثر كثير في فوز الاهلي بل ان اخطاءه تجيب العيد…هو ومحمد قاسم حق الاتحاد و نايف هزازي حاجزين الكاميرات كلها بعد كل مباراه حتى لو كانوا احتياط لازم يعمل تصريح.