المولد: طموحنا تحقيق البطولة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد سعيد المولد ظهير النادي الأهلي أن طموح لاعبي وجماهير وادارة النادي هي تحقيق لقب دوري الأبطال الآسيوي في الموسم الحالي.

وقال لاعب الأهلي :”طموحنا تحقيق البطولة ونشترك جميعا في هذا الهدف سواء جماهير أو لاعبين أو ادارة ”.

وتابع تصريحاته :” احترام المنافس والتركيز العالي ومعرفة نقاط القوة لديه طريقنا للفوز باللقاء ”.

وختم تصريحاته :” الأهلي يريد لقب البطولة وليس مجرد المشاركة ، المباريات الماضية أظهرت مدى الطموح لدينا ”.