 المولد: طموحنا تحقيق البطولة - صحيفة صدى الالكترونية

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المولد: طموحنا تحقيق البطولة

المولد: طموحنا تحقيق البطولة
الرياض(صدى):

أكد سعيد المولد ظهير النادي الأهلي أن طموح لاعبي وجماهير وادارة النادي هي تحقيق لقب دوري الأبطال الآسيوي في الموسم الحالي.

وقال لاعب الأهلي :”طموحنا تحقيق البطولة ونشترك جميعا في هذا الهدف  سواء جماهير أو لاعبين أو ادارة ”.

وتابع تصريحاته :” احترام المنافس والتركيز العالي ومعرفة نقاط القوة لديه طريقنا للفوز باللقاء ”.

وختم تصريحاته :” الأهلي يريد لقب البطولة وليس مجرد المشاركة ، المباريات الماضية أظهرت مدى الطموح لدينا ”.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة

يقهرك انو اقل اللاعبين تأثيرا هم من يتصدر المشهد الاعلامي…سعيد المولد مو لاعب مؤثر كثير في فوز الاهلي بل ان اخطاءه تجيب العيد…هو ومحمد قاسم حق الاتحاد و نايف هزازي حاجزين الكاميرات كلها بعد كل مباراه حتى لو كانوا احتياط لازم يعمل تصريح.

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