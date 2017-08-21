مقتل 4 انتحاريين في هجوم لداعش غربي الأنبار العراقية - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

كشف مصدر في الحشد العشائري العراقي بمحافظة الأنبار، اليوم الإثنين، عن مقتل أربعة انتحاريين، عندما هاجموا ناحية البغدادي(300 كم غرب بغداد) .

وأكد القيادي في الحشد العشائري محمد الداوود، أن قوات العشائر قامت بقتل أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، بعد دخولهم إلى قرية السحل في مدينة البغدادي لمهاجمة القطعات العسكرية والعشائرية، مضيفا أن العشائر قامت بكشف المخطط الإرهابي، وتتبعت الانتحاريين الذين تنكروا بزي مدني ومحاولتهم اقتحام مقر للجيش والعشائر، مما أدى إلى إطلاق النار من قبل عناصر العشائر باتجاههم بشكل مكثف ما تسبب بمقتلهم جميعاً.

وتابع الداوود أن التنظيم الإرهابي بدأ يلجأ إلى أسلوب التخفي والتنكر في عملياته المسلحة في أسلوب جديد لمحاولته قتل أعداد كثيرة من المدنيين والعسكريين.

وتشهد مدينة البغدادي سيطرة للقوات العسكرية والعشائر منذ منتصف 2015، بعد أن كان يسيطر عليها داعش منذ منتصف 2014.