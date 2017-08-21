بالصور.. جهود أمن المسجد النبوي في تنظيم الحشود بالروضة والمواجهة الشريفة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يبذل رجال الأمن من قوة أمن المسجد النبوي جهود مكثفة في تنظيم حشود ضيوف الرحمن زائري المسجد النبوي في الروضة والمواجهة الشريفة.

وتبذل قوة أمن المسجد النبوي ضباطا وأفرادا جهوداً كبيرة ومشرفة في التنظيم والترتيب والحفاظ على الأمن واحترافية بالتعامل مع جنسيات ولغات متعددة من الزائرين، خاصة خلال هذه الأيام التي يحرص خلالها جموع الحجيج على استغلال فرصة وغنيمة الصلاة والدعاء في روضة من رياض الجنة وزيارة الموجهة الشريفة للسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وصاحبية -رضوان الله عليهما-.