بالصور.. ضبط مخالفات بمحطات و " موتيلات " طرق تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تسعى اللجنة التنفيذية للمتابعة والإشراف لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية بمنطقة تبوك من خلال دراسة؛ ذلك عبر جولات تفتيشية على محطات الطرق والموتيلات والمساجد التابعة لها.

وأعلنت اللجنة أنها قامت اليوم من خلال مشاركة ثماني جهات حكومية بجولاتها التفتيشية على محطات الوقود والاستراحات؛ بعد انتهاء مُهلة التصحيح، وتم رصد عدد من المخالفات على بعض محطات الوقود، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم من اللجنة، وتطبيق الإغلاق الجزئي لبعض الخدمات في المحطة، وكذلك تطبيق لائحة المخالفات الموجودة.

وتضم اللجنة فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأمانة تبوك، وفرع وزارة النقل، وشرطة تبوك، وفرع وزارة التجارة والاستثمار، والدفاع المدني، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية؛ ذلك لمتابعة تطبيق لائحة محطات الوقود وتقييم مستوى الخدمات حسب اللائحة.

وتشمل اللائحة عدم توفير الحد الأدنى من مستوى الخدمة وانعدام نظافة فرش المسجد، ودورات المياه إلى جانب تطبيق العقوبات الصادرة من الدفاع المدني حسب لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، بالإضافة إلى تطبيق قائمة مخالفات لائحة مرافق الإيواء السياحي لفنادق الطرق “الموتيلات” بواسطة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويتم إغلاق مضخات الوقود المخالفة في محطات الوقود بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات من قبل وزارة التجارة والاستثمار.

كما يتم تطبيق نظام حماية المرافق العامة على الطرق من قبل وزارة النقل في حالة عدم تقيد محطات الطرق بذلك، والتي تتضمّن آلية الإغلاق الكلي والجزئي؛ وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهات ذات العلاقة، وتطبيقها على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الواردة باللائحة، وذلك على ضوء نموذج الزيارات الرقابية لمحطات الطرق الإقليمية.