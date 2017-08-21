مدرب الاهلي: هدفنا لقب دوري أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني للأهلي أن فريقه هدفه التتويج بلقب دوري أبطال آسيا وليس مجرد المشاركة.

وقال ريبروف في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين للحديث عن مباراة بيرسبوليس الإيراني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا إن الأهلي وصل إلى هذه المرحلة لأنه يستحق التأهل، مؤكدا على أن فريقه سيواصل سعيه من أجل نيل اللقب.

وأضاف ريبروف أن لاعبي الأهلي يدركون أهمية الفوز بنتيجة مطمئنة قبل لقاء العودة في أبوظبي.

وأكد مدرب الأهلي جاهزية فريقه للمباراة التي وصفها بالصعبة مشيرا إلى أنه شاهد الفريق الإيراني في الأيام الماضية ووضع الإعداد المناسب للمباراة.