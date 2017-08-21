⁠⁠⁠⁠⁠الداخلية اللبنانية: أحبطنا تفجير طائرة إماراتية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

كشف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أن شعبة المعلومات أحبطت عملية تفجير لطائرة إماراتية متوجهة من استراليا إلى أبو ظبي بواسطة انتحاري لبناني اسمه طارق خياط من الشمال، مشيرا إلى أن المتورطين هم 4 أخوة وأحدهم انتقل إلى الرقة في سوريا بقيادة داعش وشعبة المعلومات لاحقته.

وأضاف المشنوق في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، أن قوى الأمن وضعت 700 ضابط و14 ألف عنصر بتصرف الجيش في معركته ضد الإرهاب رغم أنه لم يطلب ذلك، مبيناً أنه رغم الحصار المالي قوى الأمن تستمر في تحمل مسؤولياتها الوطنية رغم وجود طرف سياسي “زعلان”.