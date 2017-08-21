 عاصفة ترابية شمال العاصمة الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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عاصفة ترابية شمال العاصمة الرياض




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