مصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة بالشرائع - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

صادرت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة بسبب سوء تخزينها، حيث تمكنت الفرق الرقابية أمس من ضبط حوش مخالف، يحتوي على كميات كبيرة من الالبان المعدة للتوزيع والمخزنه في ظروف غير صحية وغير مستوفيه للاشتراطات الصحية.

وأوضح المهندس فهد بن مرزوق البشري رئيس بلدية الشرائع بأن البلدية شكلت لجنة من قسم الاسواق وصحة البئية لمتابعة اوضاع المواقع والاسواق التي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات وبيع وتداول المواد الغذائيه بطرق عشوائيه، وقامت بالعديد من الحملات التفتيشية، مؤكداً بأن البلديه تكثف جهودها الرقابية للقضاء على هذه العشوائيات وتهيئة الأجواء الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.

من جانبه قال بندر اللهيبي رئيس قسم صحه البيئة ببلدية الشرايع إن مراقبي البلدية اكتشفوا موقعا مخالفا لتخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية، لتسويقها على المحلات بعد تعرضها للتلوث ودرجات الحرارة ، وقد تم مصادرة الكميات الموجودة التي بلغت ما يقارب 10250 علبة لبن واتلافها وإغلاق الموقع لاتخاذ الإجراءات النظاميه بحق المخالفين.

