تكليف 810 قائداً ومعلماً في مدارس الكبار بتعليم الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله المانع أسماء قادة المدارس والمعلمين المكلفين بالعمل في تعليم الكبار ومراكز ومدارس تعليم الكبار الليلية.

وقال مدير تعليم الكبار خالد العصلب أنه تم تكليف 810 قائداً ومعلماَ للعمل في المراكز والمدارس الليلية في العام الدراسي 1438-1439هـ مشيراً إلى أنه تم تكليف 65 قائدا للعمل في مدارس تعليم الكبار الليلية وتكليف 171 معلما في مراكز تعليم الكبار وتكليف 574 معلما في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية الحكومية الليلية.

وأوضح العصلب أن يمكن الاطلاع على أسماء قادة المدارس والمعلمين المكلفين على الرابط التالي:

https://drive.google.com/open?id=0B9ejXT37kJq3aml2M3h0T2F5WGM