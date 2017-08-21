علماء يكتشفون حفريات لطرق التجارة القديمة في فيتنام - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت قالت كاثرين فريمان، عالمة الآثار في الجامعة الوطنية الأسترالية ، أنه تم الكشف عن شبكة تجارية قديمة تتقاطع مع منطقة دلتا نهر” الميونج ” في فيتنام، من خلال العديد من الحفريات، وشبكة واسعة من مراكز التصنيع وطرق التجارة لنقل كميات كبيرة من السلع من مستوطنة إلى مستوطنة في الفترة ما بين 4500 و3000 سنة مضت.

وأضافت فريمان في تصريحات لصحف محلية ، كنا نعلم أن بعض القطع الأثرية يجرى نقلها، ولكن هذا يدل على وجود شبكة تجارية رئيسية تضم أيضا صانعي أدوات متخصصين.

واكتشفت هذه الشبكة من خلال حفر العديد من الأدوات الحجرية في موقع أثرى يسمي ” راش نوي ” جنوبي فيتنام، وشملت القطع الأثرية التي تم العثور عليها حجرا يعتقد أن مصدره أحد المحاجر على بعد 50 ميلًا في وادي نهر ” دونج ناي “.

وأضاف الباحثون أن منطقة ” راش نوي ” ليس لديها موارد حجرية، لذلك يجب على الشعب استيراد الحجر لإنتاج القطع الأثرية، لذلك أصبح القدماء خبراء في صنع الأدوات الحجرية.

وتوفر طرق التجارة المكتشفة حديثًا رؤى جديدة للتحول من مجتمعات الصيادين إلى المستوطنات الزراعية، كما أنشأ القدماء المستوطنات.