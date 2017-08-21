كبار العلماء: المملكة تصدت لتحويل الحج إلى منبر للصراع - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

وجهت هيئة كبار العلماء اليوم للمملكة على موقفها الحازم في المنع من أن يحول الحج إلى منابر تتصارع فيها الأفكار والأحزاب والطوائف؛ مما حفظ للشعيرة طمأنينتها وللأمة وحدتها.

وتابعت الهيئة في تغريدات متتالية لها، صباح اليوم، عبر ” تويتر ” : من ثوابت هذه الدولة المباركة، أنها لا تمنع أحداً قصد هذا البيت؛ مهما كان موقفه السياسي، أو توجهه المذهبي، ويشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين ما تقدمه من خدمات وتسهيلات منذ دخول الحجاج والمعتمرين منافذ المملكة المختلفة مما يراه ضيوف الرحمن.

وأضافت: المملكة تبذل الغالي والنفيس في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، حجاجاً وعماراً وزواراً قربةً لله وشعوراً بالمسؤولية.