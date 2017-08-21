50 % من النشاط التجاري بالمملكة في الشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ذكرت مصادر صحفية محلية نمو نشاط الامتياز التجاري ” الفرنشايز ” في سوق المملكة يحظى بنسبة 50% من سوق الامتياز التجاري في الشرق الأوسط، وأن بعض شركات المملكة باتت مصدرة للعلامات التجارية حول العالم.

وقالت المصادر في أحد العناوين الخاصة بها ” سوق واعدة للاستثمار في الفرنشايز ” إن حجم هذا السوق في منطقة الشرق الأوسط يقدر بــ 30 مليار دولار، حصة المملكة منها حوالي 50% ، وبالتالي فإن من المتوقع أن يشهد المزيد من النشاط على هذا الصعيد، خاصة في ظل رؤية 2030