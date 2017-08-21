تميم يهدد الشيخ عبدالله آل ثاني بالقتل بعد وساطته لدى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف مصدر مطلع أن الأمير الشيخ عبدالله آل ثاني، تعرض لتهديد بالقتل من قبل النظام القطري، بعد وساطته لدى المملكة بالسماح للحجاج القطريين بدخول الأراضي المقدسة، وتدشين حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مما تسبب في أزمة بقصر تميم.

وكان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، عبر عن استياءه الشديد من التشكيك في حسابه على موقع ” تويتر ” ، واستغلال جماعة الإخوان الإرهابية ذلك زريعة للهجوم عليه.

وكتب الشيخ على آل ثاني على ” تويتر ” ، اليوم، ” منذ الأمس يتم التشكيك في حسابي واتهامي من قبل الاخوان بقطر بأن الحساب وهمي ” ، وردا على ذلك نشر “آل ثاني ” جواز سفره على حسابه الخاص.

وأضافت : ” أسف الاخوة في قطر يصدرون جواز سفر بإسمي ويسلمونه لأحد الاشخاص الذين يستخدمون حساب بإسمي على مواقع التواصل وذلك ليأخذ المصداقية “.

وتابع :” تم استغلال إسمي وانشاء حساب بإسمي لأهداف سياسية بحته”، وأكد أن هذا الحساب على ” تويتر” لا يمثله.