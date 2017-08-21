تميم يهدد الشيخ عبدالله آل ثاني بالقتل بعد وساطته لدى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

تميم يهدد الشيخ عبدالله آل ثاني بالقتل بعد وساطته لدى المملكة
كشف مصدر مطلع أن الأمير الشيخ عبدالله آل ثاني، تعرض لتهديد بالقتل من قبل النظام القطري، بعد وساطته لدى المملكة بالسماح للحجاج القطريين بدخول الأراضي المقدسة، وتدشين حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مما تسبب في أزمة بقصر تميم.
وكان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، عبر عن استياءه الشديد من التشكيك في حسابه على موقع ” تويتر ” ، واستغلال جماعة الإخوان الإرهابية ذلك زريعة للهجوم عليه.
وكتب الشيخ على آل ثاني على ” تويتر ” ، اليوم، ” منذ الأمس يتم التشكيك في حسابي واتهامي من قبل الاخوان بقطر بأن الحساب وهمي ” ، وردا على ذلك نشر “آل ثاني ” جواز سفره على حسابه الخاص.
وأضافت : ” أسف الاخوة في قطر يصدرون جواز سفر بإسمي ويسلمونه لأحد الاشخاص الذين يستخدمون حساب بإسمي على مواقع التواصل وذلك ليأخذ المصداقية “.
وتابع :” تم استغلال إسمي وانشاء حساب بإسمي لأهداف سياسية بحته”، وأكد أن هذا الحساب على ” تويتر” لا يمثله.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32545 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, يتيم المجد ناوي يسويها ، لكن هل يستطيع ؟؟
,, إن كان الشيخ عبد الله داخل السعوديه ، فهذا مستحيل بإذن الله وعونه ، اما إن كان خارج المملكه ، فهناك احتمال يلحق اللي بهواه ,,
,, اسأل الله ان يحمي الشيخ عبد الله وأمثاله من الرجال العاقلين ، واسأله سبحانه أن يخذل ولد موزه ومن يسانده ويألبه على فعل كل قبيح ,, آمين ,,
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 1 ساعة
انسان باع شعبه كامل -كيف مايسويها مع الشيخ عبدالله-
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 1 ساعة
ياولد موزوة كفنا الشر
والله لو تحرك السلنتح إلي عندك ناويها لا تلوم غير نفسك
ونت تعرف السعوديين قبل اذنابك
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 23 دقيقة
ما يقدر يسويها ،، لكن ممكن يحدد اقامته لو طاح تحت يده هاذي هي عقلية #ذميم المجد !!