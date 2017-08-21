الأردن يعلن موقفه من عودة دبلوماسي السفارة الإسرائيلية - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

قال مصدر رسمي إن الأردن ما يزال على موقفه بعدم السماح بعودة دبلوماسيي السفارة الإسرائيلية لعمان قبل تقديم الحكومة الإسرائيلية الاعتذار عن جريمة قتل مواطنين أردنيين في حادثة السفارة الإسرائيلية التي وقعت في 23 يوليو الماضي.

وأكد المصدر، في تصريح أمس الأحد، على أن عودة الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي لعمان مرتبطة أيضاً باستكمال المسار القانوني والتزام إسرائيل بإحالة القاتل إلى المحاكمة القضائية، وفقاً لما ذكرته صحيفة ” الغد ” الأردنية.

وكان الملك عبد الله الثاني طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الالتزام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونيةِ التي تضمن محاكمةَ القاتل وتحقيق العدالة.