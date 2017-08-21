إجراء أول عملية استئصال ورم بالنخاع الشوكي لمواطن بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكن أطباء بمستشفى شرق جدة، من إجراء أول عملية جراحية من نوعها للعمود القطني عبارة عن استئصال ورم بالنخاع الشوكي، بقيادة رئيس وحدة جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد فرج؛ والدكتور يولا فارس.

وتم إجراء العملية في وحدة جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى لمواطن سعودي في العقد السادس من العمر كان يعاني خذلاً بالطرفين السفليين، إلى جانب عدم قدرته على الحركة الطبيعية وفشل العلاج في مراكز طبية أخرى، حيث ظلّ على مدى عدة أشهر يعاني ألماً أسفل الظهر مزمناً وضعفاً متدرجاً بالطرفين السفليين، وأدّت هذه المشكلات الصحية إلى ضمور في العضلات الهيكلية للجسم وعدم القدرة على المشي دون مساعدة.

وكشف فحص الرنين المغناطيسي للعمود القطني وجود ورم ضاغط على النخاع الشوكي والجذور العصبية السفلية وتغيرات بالنخاع الشوكي، وبعد تخدير المريض باستخدام المنظار الليفي البصري، أجريت له العملية الجراحية بمدخل خلفي للعمود القطني وخذع الصفيحات الفقرية القطنية الثانية والثالثة والرابعة وفتح الأم الجافية للوصول إلى الورم الضاغط بشكل ملحوظ على الجذور العصبية للنخاع الشوكي باستخدام المجهر الجراحي الطبي المتقدم لجراحة المخ والأعصاب المخصّص لهذه العمليات المعقدة والحسّاسة.

وأسفرت الجراحة عن استئصال الورم بشكل كامل دون حدوث مضاعفات أو نزيف، وذلك من خلال استعمال أدوات جراحية مجهرية خاصّة لهذه الحالات، فيما يتمتع المريض حالياً بصحة جيدة وأصبح قادراً على الحركة.