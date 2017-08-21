استقرار الذهب بفعل الأوضاع السياسية - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الإثنين حيث سعى المستثمرون لتحديد الاتجاه بعد أسبوع من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1286.01 دولار للأوقية (الأونصة) بينما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول عند 1291.70 دولار للأوقية.

وصعد الذهب لأعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني يوم الجمعة نتيجة مخاوف سياسية وأمنية في الولايات المتحدة وإسبانيا أثارت قلق المستثمرين وعززت الطلب على المعدن النفيس.

لكن الأسعار غيرت مسارها في التعاملات المتأخرة يوم الجمعة يعدما أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبير الخبراء الاستراتيجيين ستيف بانون في أحدث تغيير في الإدارة الأمريكية. وتعافت الأسواق المالية بعد هذا النبأ وصعد الدولار مع تراجع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الآسيوية والدولار اليوم الاثنين مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن قدرة ترامب على الوفاء بتعهداته بتبني سياسة داعمة للنمو.

وبين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.96 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 978.40 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 926.97 دولار للأوقية بعدما قفز لأعلى مستوى في أكثر من 16 عاما إلى 934 دولارا للأوقية يوم الجمعة.