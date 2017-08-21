نجاح أول تجربة لزراعة الأرز في تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

نجحت تجربة المواطن حسن بن يحي التيماوي التي تعد الأولى من نوعها في زراعة الأرز على مستوى منطقة تبوك، وذلك في مزرعته التي تبعد قرابة الـ 14 كم عن مدينة تيماء، وتبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 7 دونم.

وقال التيماوي خلال مشاركته في مهرجان تيماء الزراعي الذي يستمر عشرة أيام : إن استزراعه للأرز جاء قبل أكثر من عشر سنوات وكان بدافع الاستهلاك الشخصي، إلا أن تكراره للتجربة سنة تلو أخرى وإدراكه لجودة المحصول قد دفع به لتسويقه داخل المحافظة وعبر مهرجانها الزراعي، مشيراً إلى أن تربة تيماء غنية بالعناصر الغذائية مما يسهم في ضمان استزراع أياً من المحاصيل التي تحتاج لكمية عالية من المياه، مما جعله يستورد بذور الأرز من الخارج, وبتجربتة كيلو واحد فقط كان منتوجه مايقارب الـ 20 كيلو, مما شجعه في الاستمرار في زراعته.

يذكر أن مهرجان تيماء الزراعي الأول يواصل فعاليته التي انطلقت مساء أمس تحت إشراف لجنة التنمية السياحية بالمحافظة, باستعراض المزارعين لأنشطتهم الزراعية والتعريف بالمحاصيل التي تتميز بها المحافظة من الحمضيات وأنواعها المختلفة بالاضافة إلى إنتاج النخيل بشتى الأنواع وإنتاج الأعلاف والحبوب والخضروات.