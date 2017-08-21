إحالة حادث الاصطدام في مرسيليا إلى القضاء العادي - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قلت مصادرة مطلعة إنه تم إحالة حادث الاصطدام في مرسيليا إلى القضاء العادي وليس إلى القضاء المختص في شؤون الإرهاب.

وكان قتل وجرح آخر إثر حادث اقتحام سيارة لمحطتي حافلات في مدينة مرسيليا الفرنسية.

وكانت أعلنت الشرطة الفرنسية قولها إن شخصا قتل وجرح آخر، كما تم إلقاء القبض على سائق السيارة التي نفذت الحادث، مضيفة أنه تم تطويق مكان الحادث، مشيرة إلى أن دوافع المهاجم لا تزال مجهولة.

وذكرت الشرطة الفرنسية أنها تتعامل مع حادث أمني في حي الميناء القديم بمرسيليا، مطالبة المواطنين بتجنب الذهاب لتلك المنطقة.