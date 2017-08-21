بالصور.. باكستاني يستعين برافعة لإنزال الأضاحي من سطح منزله - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

استعان أحد الباكستانيين برافعة لإنزال الأضاحي، التي يربيها على سطح منزله بمدينة كراتشي، جنوبي البلاد.

وتجمع أهالي الحي، الذي يقطن فيه الرجل، لرؤية الأبقار الضخمة المعلقة بالرافعة، لدى إنزالها من أجل بيعها مع اقتراب عيد الأضحى.

وتعد كراتشي الساحلية، المدينة الأكثر كثافة سكانية في البلاد، ففي الوقت الذي يبلغ عدد سكانها أكثر من 27 مليون نسمة (إحصائيات 2016)، لا تتجاوز مساحتها 3 آلاف و527 كيلومتر مربع.

ونتيجة لقلة مساحة الأراضي الزراعية والمراعي، وانتشار العشوائيات، يعمد بعض مربي الماشية، إلى تربية الأضاحي فوق أسطح منازلهم، ومن ثم إنزالها برافعات، ونقلها للسوق.

