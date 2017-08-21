بالصور.. باكستاني يستعين برافعة لإنزال الأضاحي من سطح منزله - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. باكستاني يستعين برافعة لإنزال الأضاحي من سطح منزله
استعان أحد الباكستانيين برافعة لإنزال الأضاحي، التي يربيها على سطح منزله بمدينة كراتشي، جنوبي البلاد.
وتجمع أهالي الحي، الذي يقطن فيه الرجل، لرؤية الأبقار الضخمة المعلقة بالرافعة، لدى إنزالها من أجل بيعها مع اقتراب عيد الأضحى.
وتعد كراتشي الساحلية، المدينة الأكثر كثافة سكانية في البلاد، ففي الوقت الذي يبلغ عدد سكانها أكثر من 27 مليون نسمة (إحصائيات 2016)، لا تتجاوز مساحتها 3 آلاف و527 كيلومتر مربع.
ونتيجة لقلة مساحة الأراضي الزراعية والمراعي، وانتشار العشوائيات، يعمد بعض مربي الماشية، إلى تربية الأضاحي فوق أسطح منازلهم، ومن ثم إنزالها برافعات، ونقلها للسوق.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 17 دقيقة
طريقة جديدة لاستغلال المساحات الصغيرة والضيقة للربح ولابد وأنه أحضر تلك الابقار وهى صغيرة بوزن 50 كيلو جرام لكى يربيها على سطح منزله بمدينة كراتشي حتى وصلت الى تلك الاوزان 400 و 500 كيلو جرام
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32540 ] نشر منذ 16 دقيقة
احمد ربك ياراعي الخروف التونسي ,,
,, اشوا ان ماعندكم بقر والا كان ماتقوم من مطيحك ..
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2482 ] نشر منذ 10 دقائق
ههههههه.هههههههه.ههههههه.هههههههه.
آآآه يابطني آه .🐄🐃🐄🐃.🤣🤣🤣🤣.