ألكاتيل تستعد لطرح ثلاثة هواتف جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تستعد شركة الاتصالات العالمية ألكاتيل رسميًا لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة خلال معرض IFA 2017 القادم، وأظهرت الكثير من التسريبات أن هذه الهواتف ستكون هي A3 Plus، A7 XL وأيضًا U5 HD.

وأشارت التسريبات أيضًا أن هاتف ألكاتيل A3 Plus سيأتي في نسختين مختلفتين أحدهما 3G والأخرى 4G، وسيأتيان بشاشة (HD (720p بمقياس 5.5 إنش، وعلى الرغم أن هذا الجهاز تكلفته قليلة، إلا أنه يتضمن مستشعر لبصمة الإصبع على الجهة الخلفية للهاتف نسخة 3G في حين أن نسخة 4G يوجد المستشعر على الجهة الأمامية.

الهاتف الآخر الذي تستعد الشركة لإطلاقه هو A7 XL وهو الهاتف الكبير الذي يأتي بشاشة بلورية IPS بمقياس 6 إنش وبدقة (HD (720p، ويتضمن هذا الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة أحدهما بدقة 12 ميجابيكسل والأخرى 2 ميجابيكسل. الهاتف الأخير U5 HD الذي سيأتي بشاشة بمقياس 5 إنش وبدقة (HD (720p وسيدعم هذا الهاتف نظام تشغيل اندرويد 7.0 Nougat وستكون تكلفته أقل من كلا الهاتفين A3 Plus وA7 X.

الجدير بالذكر أنه لا توجد معلومات مؤكدة إلى الآن بشأن المواصفات الداخلية لهذه الهواتف مثل سعة الذاكرة والمعالجات، ومن المتوقع أن يتم الحصول على كافة التفاصيل خلال أقل من أسبوعين.