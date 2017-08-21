انتهاء ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 1438/1439هـ (2017م) بكمية (490) ألف طن من القمح الصلب موزعه على المناشئ الأوروبية والأمريكية (الشمالية ، الجنوبية) والاسترالية .

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس ، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية حاجة شركات المطاحن والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثالثة لهذا العام- بمشيئة الله – خلال الفترة (أكتوبر- ديسمبر2017م) وبواقع 8 بواخر، موزعة بواقع 5 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 305 ألف طن، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 185 ألف طن .

وأفاد معاليه أنه تم دعوة 25 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 19 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة.

وأشار أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat وسبق للمؤسسة التعاقد هذا العام على دفعتين من القمح المستورد ، وبترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت هذا العام على كمية تقدر بنحو (2) مليون طن من القمح المستورد .