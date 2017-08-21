وفاة حاج إندونيسي في المسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توفي حاج من الجنسية الإندونيسية يدعى ” سامي ” ويبلغ من العمر 55 عاماً، مساء أمس االأحد بالطابق الأول في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأبلغ مركز العمليات الأمنية الموحد بمكة المكرمة بوفاة الحاج في الدور الأول، وبعد الكشف عليه، تبين أن الوفاة طبيعية، وتم نقله إلى مستشفى أجياد عن طريق الدفاع المدني، والتنسيق مع الحملة التابعة له لتسلمه بعد إكمال الإجراءات اللازمة.