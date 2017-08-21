وفاة حاج إندونيسي في المسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة حاج إندونيسي في المسجد الحرام
توفي حاج من الجنسية الإندونيسية يدعى ” سامي ” ويبلغ من العمر 55 عاماً، مساء أمس االأحد بالطابق الأول في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وأبلغ مركز العمليات الأمنية الموحد بمكة المكرمة بوفاة الحاج في الدور الأول، وبعد الكشف عليه، تبين أن الوفاة طبيعية، وتم نقله إلى مستشفى أجياد عن طريق الدفاع المدني، والتنسيق مع الحملة التابعة له لتسلمه بعد إكمال الإجراءات اللازمة.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون
جميل[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يرحمه وحسن خاتمه أن شاء الله
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2482 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32539 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله ، وإن شاء الله يبعث ملبياً .. آمين ,,