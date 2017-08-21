 وفاة حاج إندونيسي في المسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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وفاة حاج إندونيسي في المسجد الحرام

وفاة حاج إندونيسي في المسجد الحرام
نايف السالم(صدى):

توفي حاج من الجنسية الإندونيسية يدعى ” سامي ” ويبلغ من العمر 55 عاماً، مساء أمس االأحد بالطابق الأول في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وأبلغ مركز العمليات الأمنية الموحد بمكة المكرمة بوفاة الحاج في الدور الأول، وبعد الكشف عليه، تبين أن الوفاة طبيعية، وتم نقله إلى مستشفى أجياد عن طريق الدفاع المدني، والتنسيق مع الحملة التابعة له لتسلمه بعد إكمال الإجراءات اللازمة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يرحمه وحسن خاتمه أن شاء الله

[ عدد التعليقات: 2482 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة .

[ عدد التعليقات: 32539 ] نشر منذ 9 دقائق

الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله ، وإن شاء الله يبعث ملبياً .. آمين ,,

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