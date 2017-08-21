إنقاذ حياة إيراني أصيب بأزمة قلبية أثناء الطواف بالمسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نجح أطباء في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة من إنقاذ حياة مسن إيراني في الثمانين من عمره، بعد تدخل جراحي سريع لإجراء عملية قسطرة بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء الطواف بالمسجد الحرام.

وكشف الفريق الطبي أن الفحوصات الأولية بينت إصابة المسن الإيراني بأزمة قلبية حادة جرى على أثرها نقله خلال الساعات الأولى من وصوله إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية وأجريت له العملية، حيث تبين وجود انسداد في الشريان الأيسر النازل الأمامي وتم فتح الشريان مع وضع دعامة، ونقل بعدها إلى العناية المركزة، مشيرا إلى أن حالة المريض تحسنت وكتب له الخروج من المستشفى أمس الأحد.

من جانبه، أعرب الحاج الإيراني عن شكره للطاقم الطبي على إنقاذ حياته وعلى المعاملة التي تلقاها خلال فترة إقامته بالمستشفى، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة.