القبض على عصابة تكسير زجاج السيارات في الجوف - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

ألقت شرطة الجوف، القبض على شخصين متهمين بتكسير زجاج سيارات متوقفة أمام منازل أصحابها في قرية قارا التابعة لمحافظة سكاكا.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، إن بلاغاً ورد لمركز شرطة قارا صباح يوم أمس الأحد عن تعرُّض 6 مركبات لتكسير زجاج الراكب أثناء وقوفها أمام منازل أصحابها ولم يُسرَق منها شيء.

وأضاف النومس، أنه ومن خلال تكثيف التحريات من قبل مركز شرطة قارا تم ضبط شخصين بالعقد الثاني من العمر أثبتت التحريات ضلوعهم بالتكسير وأقر أحدهم بذلك بغرض السرقة وتم إيقافهما وإحالتهما للنيابة العامة بحكم الاختصاص.