الإخوان تهاجم " علي آل ثاني " .. والشيخ ينشر جواز سفره ليثبت حسابه بـ " تويتر " - صحيفة صدى الالكترونية

الإخوان تهاجم ” علي آل ثاني ” .. والشيخ ينشر جواز سفره ليثبت حسابه بـ ” تويتر “
عبر الشيخ علي بن عبدالله بن علي آل ثاني، عن استياءه الشديد من التشكيك في حسابه على موقع ” تويتر ” ، واستغلال جماعة الإخوان الإرهابية ذلك زريعة للهجوم عليه.
وكتب الشيخ على آل ثاني على ” تويتر ” ، اليوم، ” منذ الأمس يتم التشكيك في حسابي واتهامي من قبل الاخوان بقطر بأن الحساب وهمي ” ، وردا على ذلك نشر “آل ثاني ” جواز سفره على حسابه الخاص.
وأضافت : ” أسف الاخوة في قطر يصدرون جواز سفر بإسمي ويسلمونه لأحد الاشخاص الذين يستخدمون حساب بإسمي على مواقع التواصل وذلك ليأخذ المصداقية “.
وتابع :” تم استغلال إسمي وانشاء حساب بإسمي لأهداف سياسية بحته”، وأكد أن هذا الحساب على ” تويتر” لا يمثله.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32539 ] نشر منذ 29 دقيقة
عليهم حيل شيطانيه خبيثه ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2482 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله المستعان .
محمد الزهراني[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 3 دقائق
وايش الغرابة مدام الحكومة صارت ارانية وتركية لاتستغرب