 الإخوان تهاجم " علي آل ثاني " .. والشيخ ينشر جواز سفره ليثبت حسابه بـ " تويتر " - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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الإخوان تهاجم ” علي آل ثاني ” .. والشيخ ينشر جواز سفره ليثبت حسابه بـ ” تويتر “

الإخوان تهاجم ” علي آل ثاني ” .. والشيخ ينشر جواز سفره ليثبت حسابه بـ ” تويتر “
نايف السالم(صدى):

عبر الشيخ علي بن عبدالله بن علي آل ثاني، عن استياءه الشديد من التشكيك في حسابه على موقع ” تويتر ” ، واستغلال جماعة الإخوان الإرهابية ذلك زريعة للهجوم عليه.

وكتب الشيخ على آل ثاني على ” تويتر ” ، اليوم، ” منذ الأمس يتم التشكيك في حسابي واتهامي من قبل الاخوان بقطر بأن الحساب وهمي ” ، وردا على ذلك نشر “آل ثاني ” جواز سفره على حسابه الخاص.

وأضافت : ” أسف الاخوة في قطر يصدرون جواز سفر بإسمي ويسلمونه لأحد الاشخاص الذين يستخدمون حساب بإسمي على مواقع التواصل وذلك ليأخذ المصداقية “.

وتابع :” تم استغلال إسمي وانشاء حساب بإسمي لأهداف سياسية بحته”، وأكد أن هذا الحساب على ” تويتر” لا يمثله.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32539 ] نشر منذ 29 دقيقة

عليهم حيل شيطانيه خبيثه ,,

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 3 دقائق

وايش الغرابة مدام الحكومة صارت ارانية وتركية لاتستغرب

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