الكشف عن هوية منفذ عملية الطعن في فنلندا - صحيفة صدى الالكترونية

هلسنكي(صدى):

أكدت محكمة فنلندية اليوم أن طالب لجوء مغربياً يشتبه في أنه قتل امرأتين وأصاب 8 أشخاص بسكين، يوم الجمعة.

ويدعى المشتبه به عبد الرحمن مشكاح ويبلغ من العمر 18 عاماً.

وذكرت المحكمة في بيان عبر البريد الإلكتروني أنَّ ” الجرائم صُنِّفَت كجريمة قتل وشروع في قتل بدافع إرهابي “.

وطلبت الشرطة احتجاز مشكاح، الذي يرقد حالياً في المستشفى، خلال التحقيقات الأولية.