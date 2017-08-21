الكشف عن هوية منفذ عملية الطعن في فنلندا - صحيفة صدى الالكترونية

الكشف عن هوية منفذ عملية الطعن في فنلندا
أكدت محكمة فنلندية اليوم أن طالب لجوء مغربياً يشتبه في أنه قتل امرأتين وأصاب 8 أشخاص بسكين، يوم الجمعة.
ويدعى المشتبه به عبد الرحمن مشكاح ويبلغ من العمر 18 عاماً.
وذكرت المحكمة في بيان عبر البريد الإلكتروني أنَّ ” الجرائم صُنِّفَت كجريمة قتل وشروع في قتل بدافع إرهابي “.
وطلبت الشرطة احتجاز مشكاح، الذي يرقد حالياً في المستشفى، خلال التحقيقات الأولية.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله ماذا حدث للاخوة المغاربة ثلاث حوادث خلال يومين فقط حادث طعن فى فنلندا وحوادث دهس فى برشلونة فى أسبانيا
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2482 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله