بالصور.. معرض النبي " محمد " بالمدينة يُعيد زواره لزمن النبوة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تفيض مشاعر زوار معرض النبي (محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة المنورة عند تجولهم في جنبات وأقسام المعرض المقام في غرب المسجد النبوي الشريف ممزوجة بالسعادة والدموع لما يحتويه من تقنيات مبهرة ومجسمات ولوحات مضيئة وشاشات تفاعلية لسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المرحلتين المكية والمدنية منذ ولادته حتى وفاته .

ويضم المعرض الذي يهدف إلى الطلاع الزوار على تفاصيل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر من 150 لوحة تتناول جوانب عدة من حياة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام منذ ولادته ونسبه الشريف وصفاته الخلقية والأخلاقية وعلاقته مع ربه، و مع أهل بيته، وأصحابه رضوان الله الله عليهم، بالإضافة إلى مجسمات عن بناء المسجد النبوي ومنزله عليه الصلاة والسلام وحجراته، ومجسم للمدينة النبوية في زمن الرسول الكريم، بجانب أفلام وثائقية تتحدث عن بعثته وهجرته التي غيرت مجرى التاريخ واللحظات الحاسمة في تاريخ الإنسانية ( اثنان إذ هما في الغار.. والله ثالثهما ) وتذلله صلى الله عليه وسلم وشكره لله تعالى .

ويسلط المعرض الضوء على حال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مع القرآن الكريم، ولجوؤه إلى الله عز وجل وحاله مع الصلاة وفي الصلاة ولمحات من يوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عن مجلسه النبوي ومشيه في الأسواق والزيارات النبوية وراحة القيلولة وذهابه إلى مسجد قباء ضحى كل سبت راكبا وماشيا للصلاة فيه ووقت الظهيرة وفي العصر وبعد المغرب وصلاة العشاء وحديثه بعدها مع أصحابه وليالي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبرز من محتويات المعرض العديد من العروض التي تجسد سيرة الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام ، كما يعرض معلومات عن أمهات المؤمنين وحياتهن مع رسول الله صل الله عليه وسلم وما نقلنه من الأحاديث عنه ومعلومات عن بعض من الصحابة وصفاتهم ودورهم في خدمة الدعوة وبناء المجتمع .

ولعل من أكثر ما يشد انتباه الزائر خلال تجوله في المعرض الذي يعمل فيه فريقا مدربا لتقديم المعلومات للزائرين باللغات العربية والإنجليزية والتركية والفارسية والأوردية والعديد من اللغات الأخرى ، المجسمات المعبرة التي أفلح شُرّاحها في تنزيل حياة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عبرها حتى أصبحت معاشةً ملموسة محسوسة أمام أعين الزوار وبين أيديهم وملأ مسامعهم ببيئتها وهيئتها وعناصرها وفحواها.

ويشتمل المعرض على (حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها )، ومجسم ضخم للمدينة المنورة في العهد النبوي يبين مكوناتها الأساسية ومعالمها الرئيسة يحوي حرّاتها وجبالها ووديانها تتخلله مزارعها وشوارعها ومسالكها ومساكنها والطريق الذي ساره النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته .