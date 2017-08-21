⁠⁠⁠تقرير يكشف 13 شخصية مؤثرة في قطاع الأعمال من الشباب خلال 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت ” فورتشن ” في قائمتها السنوية أكثر أربعين شخصية من الشباب دون الأربعين تؤثر بشكل فاعل في قطاع الأعمال حول العالم وتصدر قائمة 2017 الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون “.

وضم التقرير شخصيات شابة من مختلف المجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والفنون، وخلت القائمة من أي وجوه عربية هذا العام.

10. ” برايان أرمسترونج ”

يتولى ” أرمسترونج ” – 34 عاما – منصب المدير التنفيذي لشركة ” كوينبيس ” والتي جمعت مؤخرا 100 مليون دولار لتبلغ قيمتها السوقية 1.6 مليار دولار.

تخصصت أعمال ” أرمسترونج” في تجارة العملات الرقمية لا سيما ” الإثريوم ” و” البتكوين” وأصبحت شركته أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم في ظل انتعاش هذه التجارة بشكل كبير هذا العام.

9. “دانييل شوارتز ”

انضم “شوارتز” – 36 عاما – إلى “ريستورانتس براندز” الشركة الأم لعلامات تجارية شهيرة في صناعة الوجبات السريعة مثل “برجر كينج” و”بوبيز” عام 2010.

منذ توليه الإدارة المالية عام 2013، عكف “شوارتز” على خفض التكاليف مطالبا الموظفين بالعمل في الشركة كما لو كانت ملكهم.

8. “جون زيمر” – “لوجان جرين”

في الوقت الذي تواجه فيه “أوبر” مشكلات كبيرة أدت إلى استقالة مديرها التنفيذي “ترافيز كالانيك”، عمل المؤسسان الشريكان لشركة “ليفت” المنافسة على تثبيت أقدامها في السوق الأمريكي.

أطلق “زيمر” و”جرين” وحدة للسيارات ذاتية القيادة في “ليفت” وجمعا 600 مليون دولار قفزت بالقيمة السوقية للشركة إلى 7.5 مليار دولار.

7. “سيرينا ويليامز”

من يتابع رياضة التنس عن كثب، يعلم جيدا من هي الأمريكية “سيرينا ويليامز” – 35 عاما – التي حققت أرقاما قياسية وفازت ببطولات عديدة وجمعت في الاثني عشر شهرا الماضية 27 مليون دولار حتى يونيو من جوائز عالمية.

في يونيو ، استثمرت في شركة ناشئة للأغذية “ديلي هارفست” ودائما ما طالبت بالمساواة في الأجور بين الجنسين لا سيما للنساء ذوات البشرة الملونة.

6. الأخوان “جون” و”باتريك” “كوليسون”

شارك الأخوان “جون” و”باتريك” – 27 و28 عاما على الترتيب – في تأسيس شركة “سترايب” للتجارة الإلكترونية التي تصل قيمتها إلى 9.2 مليار دولار وتشرف على مليارات التعاملات سنويا.

ولد ونشأ الأخوان في آيرلندا ومنذ تأسيس الشركة عام 2010، أصبحا من بين مليارديرات العالم الشباب.

5. “ليو فارادكار”

اعتبرت آيرلندا ملاذا للمهاجرين، ومن بينهم الهندي الأصل “فارادكار” – 38 عاما – الذي تولى رئاسة الوزراء في البلاد.

كانت لـ”فارادكار” بصمة في حماية شركات تكنولوجية ومنظومة الضرائب المتدنية في آيرلندا عقب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

4. “بريان تشيسكي” – “ناثان بليشارزيك” – “جو جيبيا”

ربما يكون الثلاثة الوحيدين في العالم الذين يديرون سويا شركة كبرى بحجم “إير بي إن بي” للحجوزات وتتراوح أعمارهم بين الـ34 والـ35 عاما.

توسعت ” إير بي إن بي ” حول العالم لا سيما في السوق الصيني الضخم، وبلغت قيمتها 31 مليار دولار.

3. ” تشينج وي ” – ” جين ليو ”

تصدرت “ديدي” الصحف العالمية في عام 2016 عندما اشترت أنشطة ” أوبر ” في الصين حيث أقصت العملاق الأمريكي في خدمة التوصيلات من السوق الأكبر في العالم.

ربما يعود ذلك للمدير التنفيذي لـ ” ديدي ” وي ” – 35 عاما – ورئيسة مجلس الإدارة ” ليو ” – 39 عاما – اللذان أدارا الشركة باقتدار وجمعا تمويلا قدره 5.5 مليار دولار لتصل قيمة “ديدي” إلى 50 مليار دولار للتوسع في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

2. ” مارك زوكربيرج ”

أصبح “زوكربيرج” عملاقا في القطاع التكنولوجي العالمي، ولا يلاحظ الكثيرون أن عمره لم يتجاوز الثالثة والثلاثين، كما أنه أصبح من أبرز مليارديرات العالم وتؤثر أنشطته كثيرا حول العالم خاصة بـ ” فيسبوك “.

“إيمانويل ماكرون”

يعد أصغر شخصية تتولى رئاسة فرنسا منذ ” نابليون بونابرت ” وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، ويبغ عمره 39 عاما فقط.