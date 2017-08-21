الدولار يسجل ارتفاعا مع ترقب المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

سجل الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم ارتفاعا من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الين في الجلسة السابقة حيث حول المستثمرون تركيزهم من الاضطرابات السياسية في واشنطن إلى المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في ” وايومنج ” المزمع عقده في 25 أغسطس.

وتسببت المخاوف بشأن قدرة الرئيس ” دونالد ترامب ” على الدفع بتنفيذ منظومة إصلاح الضرائب وتدابير التحفيز الاقتصادي، يوم الجمعه الماضي، في تراجع الدولار نسبياً.

يأتي هذا بالرغم من تحسن مؤشر ثقة المستهلكين في جامعة ” ميتشيجان ” إلى أقوى مستوياته في سبعة أشهر، مما يعكس الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد حيث بقي سوق الأسهم الأمريكية بالقرب من مستويات قياسية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بنحو 0.11% إلى 93.533، وانخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 0.14% إلى 1.1745 دولار، وارتفع الدولار هامشياً أمام الين الياباني بنسبة 0.02% إلى 109.2 ين.

فيما ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار هامشيًا بنسبة 0.01% إلى 1.287 دولار، وصعد الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.13% إلى 0.965 فرنك، وذلك في تمام الساعة 9:19 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.