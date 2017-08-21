ابداع فتاة في تقديمها لطلب وظيفة فانهالت عليها العروض - صحيفة صدى الالكترونية

ابداع فتاة في تقديمها لطلب وظيفة فانهالت عليها العروض
عرضت مواطنة شابة تبحث عن وظيفة سيرتها الذاتية بطريقة إبداعية، فانهالت عليها فرص الوظائف من كبرى الشركات في المملكة.
ونشرت الفتاة ” أروى الدواد ” عبر صفحتها على ” تويتر ” سيرتها الذاتية وتخرجها بتفوق من الجامعة ومهارتها في مجال التسويق الرقمي أو عبر مواقع التواصل موجهة سيرتها الذاتية إلى شركة الاتصالات السعودية والتي عنونتها بتساؤل ” هل أكون جزء من فريقكم ونكمل القصة ” .
وقالت الفتاة في الفيديو: “طموحي وشركة الاتصالات يجمعهم دائمًا شغف النجاح”، فيما بادرت الشركة بقبول طلبها سريعا والترحيب بها من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية خالد البياري.
ورد البياري عليها بالقول: “يشرفنا؛ لأننا في “STC” نبحث عن شباب وشابات الوطن العاشقين للإبداع والتحدي، مؤكدا أنه سيتم التواصل معها لعمل مقابلة شخصية وانهالت على أروى عروضا أخرى للعمل من شركات كبرى، تسعى للاستفادة من إبداعها وتميزها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 18 دقيقة
شبابنا وبناتنا السعوديين مبدعين لكن يتم احباطهم ودفن مهاراتهم من قبل الشركات والمتعهدين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12386 ] نشر منذ 13 دقيقة
ما شاء الله عليه و ربنا يوفقها