 ابداع فتاة في تقديمها لطلب وظيفة فانهالت عليها العروض - صحيفة صدى الالكترونية

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ابداع فتاة في تقديمها لطلب وظيفة فانهالت عليها العروض

ابداع فتاة في تقديمها لطلب وظيفة فانهالت عليها العروض
عادل الحربي(صدى):

عرضت مواطنة شابة تبحث عن وظيفة سيرتها الذاتية بطريقة إبداعية، فانهالت عليها فرص الوظائف من كبرى الشركات في المملكة.

ونشرت الفتاة ” أروى الدواد ” عبر صفحتها على ” تويتر ” سيرتها الذاتية وتخرجها بتفوق من الجامعة ومهارتها في مجال التسويق الرقمي أو عبر مواقع التواصل موجهة سيرتها الذاتية إلى شركة الاتصالات السعودية والتي عنونتها بتساؤل ” هل أكون جزء من فريقكم ونكمل القصة ” .

وقالت الفتاة في الفيديو: “طموحي وشركة الاتصالات يجمعهم دائمًا شغف النجاح”، فيما بادرت الشركة بقبول طلبها سريعا والترحيب بها من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية خالد البياري.

ورد البياري عليها بالقول: “‏يشرفنا؛ لأننا في “‪STC” نبحث عن شباب وشابات الوطن العاشقين للإبداع والتحدي، مؤكدا أنه سيتم التواصل معها لعمل مقابلة شخصية وانهالت على أروى عروضا أخرى للعمل من شركات كبرى، تسعى للاستفادة من إبداعها وتميزها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 18 دقيقة

شبابنا وبناتنا السعوديين مبدعين لكن يتم احباطهم ودفن مهاراتهم من قبل الشركات والمتعهدين

[ عدد التعليقات: 12386 ] نشر منذ 13 دقيقة

ما شاء الله عليه و ربنا يوفقها

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