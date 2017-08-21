ابداع فتاة في تقديمها لطلب وظيفة فانهالت عليها العروض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

عرضت مواطنة شابة تبحث عن وظيفة سيرتها الذاتية بطريقة إبداعية، فانهالت عليها فرص الوظائف من كبرى الشركات في المملكة.

ونشرت الفتاة ” أروى الدواد ” عبر صفحتها على ” تويتر ” سيرتها الذاتية وتخرجها بتفوق من الجامعة ومهارتها في مجال التسويق الرقمي أو عبر مواقع التواصل موجهة سيرتها الذاتية إلى شركة الاتصالات السعودية والتي عنونتها بتساؤل ” هل أكون جزء من فريقكم ونكمل القصة ” .

وقالت الفتاة في الفيديو: “طموحي وشركة الاتصالات يجمعهم دائمًا شغف النجاح”، فيما بادرت الشركة بقبول طلبها سريعا والترحيب بها من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية خالد البياري.

ورد البياري عليها بالقول: “‏يشرفنا؛ لأننا في “‪STC” نبحث عن شباب وشابات الوطن العاشقين للإبداع والتحدي، مؤكدا أنه سيتم التواصل معها لعمل مقابلة شخصية وانهالت على أروى عروضا أخرى للعمل من شركات كبرى، تسعى للاستفادة من إبداعها وتميزها.