الداخلية تطارد مهربي المخالفين وحملات الحج الوهمية - صحيفة صدى الالكترونية

الداخلية تطارد مهربي المخالفين وحملات الحج الوهمية
أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص 109 مركز أمني، يساندها طيران الأمن وتقنيات متقدمة، لرصد وضبط وإعادة مخالفي تعليمات الحصول على تصريح الحج.
وأكد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل ” تويتر ” ، على استمرار المتابعة الأمنية في كافة المناطق لحملات الحج الوهمية، ومهربي مخالفي تعليمات الحج.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 34 دقيقة
تلك من الاخبار المفرحة للحقيقة من وزارة الداخلية السعودية التى أعلنت عن تخصيص 109 مركز أمني يساندها طيران الأمن وتقنيات متقدمة لرصد وضبط وإعادة مخالفي تعليمات الحصول على تصريح الحج حيث من المعلوم ان مهربي مخالفي تعليمات الحج وحملات الحج الوهمية ينشطون الان ومن أسبوع فى تهريب مخالفى الحج عبر دروب ووديان مكة المكرمة يستخدمون عربات الجيمس والدفع الرباعى عبر دروب الصحراء بمكة لتهريب مخالفي تعليمات الحج