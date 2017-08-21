الداخلية تطارد مهربي المخالفين وحملات الحج الوهمية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص 109 مركز أمني، يساندها طيران الأمن وتقنيات متقدمة، لرصد وضبط وإعادة مخالفي تعليمات الحصول على تصريح الحج.

وأكد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل ” تويتر ” ، على استمرار المتابعة الأمنية في كافة المناطق لحملات الحج الوهمية، ومهربي مخالفي تعليمات الحج.