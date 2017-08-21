قطر تضع الحجاج على قوائم الترقب والقوات التركية تعتقل قيادات أمنية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

يواصل نظام تميم الانتقام من كل المخالفين، حتي وإن كانت المخالفة تتعلق بزيارة بيت الله، فقد كشفت مصادر أن السلطات القطرية وضعت جميع الحجاج القطريين الذين ذهبوا لأداء فريضة الحج على قوائم الترقب بغية التحقيق معهم عند وصولهم الى قطر.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن التركية حاصرت أحد المنازل في الريان المملوك للواء خليفه بن عبدالله النعيمي مدير عام أمن الريان.

وكشفت المصادر أن القوات التركية أعتقلت أيضا العميد محمد سعد الخرجي مدير شرطة المرور.

يذكر أن تميم أسند كل المهام الأمنية في قطر إلى قوات إيرانية وتركية، وهو ما يعد احتلال بدعوى المساندة الوهمية، وقد وصلت تعزيزات امنية تركية وإيرانية إلى قطر لتأمين أمير قطر تميم بن حمد.