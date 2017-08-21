بالفيديو.. مٌطرب يوقف حفلته ويغضب على متحرش بإمرأة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، يرصد انفجار مغنى ” ميتال ” غاضبا في وجه أحد أفراد جمهوره بعد قيام أحدهم بالتحرش بامرأة في حفله.

حيث أوقف ” سام كارتر ” حفله في هولندا وبدأ يصرخ في وجه الجمهور قائلا إنه شاهد الرجل يلمس صدر امرأة بين الجمهور خلال أداء أغنيته الأخيرة، وأن ذلك غير لائق، وأضاف أنه كان مترددا أن يتحدث عما شاهده لكنه قرر أن يتحدث أخيرا، وبدأ المطرب يسب الرجل المتحرش، رافضا أن ذلك يحدث بحفله.

أضاف المغنى أنه يريد المكان آمنا للجميع ودعاهم للاستمتاع بوقتهم.

httpV://youtu.be/V6UQp0zeZfs