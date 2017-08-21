الهيئة الملكية بالجبيل تكمل جاهزيتها لاستقبال الأضاحي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أكملت الهيئة الملكية بالجبيل استعداداتها وخططها لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك لعام 1438هـ حيث تم تهيئة منطقة مسالخ وحظائر المدينة، وتم تخصيص مسارات للدخول والخروج من المنطقة وتوفير الحواجز اللازمة للتنظيم، وتم تركيب اللوحات الإرشادية.

وأوضح مدير إدارة الأملاك بالهيئة الملكية المهندس أحمد بن سليمان الحركان أن حجز مواعيد ذبح الأضاحي يتم بطريقة سهلة وسلسه عن الموقع الإلكتروني ” أضحية ” حيث يبدأ المستفيد باختيار الوقت المناسب، والمسلخ المتاح للذبح ثم تعبئة البيانات المطلوبة، والموافقة على الشروط والتعليمات ودفع المستحقات وبعد ذلك يحضر المستفيد لموقع المسلخ في الوقت المحدد، ويسلم الأضحية للمسلخ مع تذكرة التسليم إضافة إلى ايقاف السيارة في المنطقة المخصصة والانتظار في الاستراحة حتى ظهور رقم التذكرة، ثم يستلم المستفيد أضحيته بكل اريحية وسهولة.

وأفاد الحركان أن المستفيدون سيتمكن من الدخول إلى الموقع الإلكتروني “أضحية” بتاريخ يوم الأحد 1438/12/5هـ حسب تقويم أم القرى، وحجز مواعيد للأضاحي حتى نفاد تذاكر الحجز حسب الطاقة الاستيعابية للمسالخ.

يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل حذرت من أنه لن يتم قبول أي أضحية دون وجود تذكرة تم إصدارها عن طريق الموقع المجهز لهذه الخدمة.