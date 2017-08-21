الفهيد: مستمرون في تنفيذ الدورات القصيرة لتأهيل المجتمع - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن الإدارة مستمرة في تنفيذ الدورات القصيرة والمكثفة لتأهيل المجتمع في تخصصات تقنية ومهنية وبمختلف الفئات.

وقال الفهيد : إن التفاعل كبير من المواطنين والمواطنات مع برنامج ” أتقن ” لتأهيل المجتمع لضرورة وجود دورات معتمده للمجالات الحياتية والوظيفية، وتأهيل المجتمع بمختلف الفئات على المجالات التقنية والمهنية، لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتوفير الفرص الوظيفية وفتح مشاريع صغيرة للراغبين في العمل الحر.

وأضاف الفهيد أن المؤسسة تهدف من البرامج إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 في تطوير مهارات أفراد المجتمع السعودي، ليكون لتلك الكوادر الوطنية الدور الرئيس في التنمية الشاملة المستدامة، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية في تقديم خدمة المجتمع، عبر الإسهام في تنمية وتطوير الوعي المهني والتقني.

وأفاد الفهيد أن المؤسسة انتهت مؤخرا من برنامج أُتقن المرحلة الثانية حيث ركزت المؤسسة في تخصصاتها على رغبات المواطنين والمواطنات رجالاً ونساء، صغاراً وكباراً، لتزويدهم بالدورات القصيرة والمكثفة وفق 16 تخصص تقني ومهني، مؤكدا أن نسبة النساء المتقدمات للبرنامج بلغ 51 % ، وذلك نتيجة تكثيف الدورات المناسبة للمرآة كالتجميل وتصفيف الشعر وفن الكروشية والتصوير الفوتوغرافي وصيانة الحاسب الالي والشبكات وغيرها من التخصصات.

وختم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنية حديثه أن منسوبو المؤسسة يدركون المسؤولية الكبيرة المناطة بهم في الإسهام بتحقيق الرؤية الوطنية في التنمية البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير مهارات السعوديين والسعوديات وفق المعايير العالمية بالمجالات التقنية والمهنية، ليكون لتلك الكوادر الوطنية الدور الرئيس في التنمية الشاملة المستدامة ورسم الخريطة الاقتصادية المستقبلية للمملكة.

يذكر أن برنامج أُتقن للمرحلة الأولى سجل نسبة رضا للمستفيد بلغت 91%, كما سجل البرنامج في المرحلة الثانية نسبة رضا للمستفيد بلغت 88.6%, وتقدم للمرحلتين أكثر من 33 ألف من الرجال والنساء، حيث نفذ البرنامج في الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الثامنة مساءً؛ بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات.