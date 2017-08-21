⁠⁠⁠⁠⁠صحيفة إسبانية تفضح قطر وتكشف تمويلها لداعش - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قالت صحيفة “لاماريا” الإسبانية فى تقرير لها نشرته اليوم الاثنين، إن “الخطاب الدينى من أهم أسباب نشر الكراهية فى أوروبا، حيث هناك العديد من المساجد التى تمول من قبل جهات معينة مثل قطر التى تغذى الشباب بالأفكار المتطرفة لينضموا إلى التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “داعش”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن قطر من أهم الدول التى تنشر الإرهاب فى العالم، بسبب أفكارها المتشددة التى تميل إلى التطرف، حتى أنها انحرفت عن الرسالة الحقيقية للإسلام، وأعطت رؤية أصولية للإسلام، ولذلك فأنها ثعبان سام يولد الرؤية العقائدية للدين المتشدد وتغذى الشباب بهذه الأفكار ليترعرع مع معادات الإمبرالية.

وأوضحت الصحيفة أن تمويل قطر لمساجد موجودة فى إسبانيا وأوروبا يضفى الشرعية على رؤية صارمة للإسلام من مراكز للصلاة الكبرى، هذا فضلا عن المراكز الإسلامية الغير شرعية والسرية التى تعتبر أكثر خطورة لأنها غير معروفة ولا يوجد عليها أى رقابة.

وأضافت الصحيفة أن تمويل المساجد فى إسبانيا واحدا من مظاهر استخدام قطر لتوسيع نفوذها، وأن تكون أعمالها على أعلى مستوى واستثماراتها الرأسمالية القوية فى الشركات الإسبانية.