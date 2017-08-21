زيادة ضخّ المياه في المسجد النبوي ومناطق سكن الزوار بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تواصل الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة تقديم خدمات السقيا في إطار خطة تشغيلية تعمل على مواكبة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم, وتغطية احتياجات المياه في جميع أحياء المدينة المنورة .

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس صالح بن عبدالعزيز جبلاوي أن الإدارة العامة لخدمات المياه قامت باختبار وتقييم كافة الأعمال المصاحبة لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام, حيث تقوم بضخّ المياه بصفة مستمرة إلى الحرم النبوي الشريف, والمنطقة المركزية المحيطة به, وكذلك أماكن تمركز الحجاج والزوار, وتغطية احتياجات جميع أحياء المدينة المنورة من المياه بنظام المناوبات وفق الكثافة السكانية والعمرانية لكل حي, كما يتم توفير المياه للأماكن غير المخدومة بالشبكة والمخططات البعيدة والمرتفعة بواسطة صهاريج المياه التي يتم تعبئتها من أشياب الإدارة الخمسة الموزعة على أحياء المدينة المنورة, وهي الشيب الرئيسي بمجمع الإدارة بقباء والذي يعمل على مدار الساعة, بالإضافة إلى شيب العزيزية غرب المدينة المنورة, وشيب حي الجرف بطريق تبوك, وشيب مقعد مطير بطريق المطار, وشيب المحاميد على الطريق الدائري الثالث.

وبيّن جبلاوي أنه تم زيادة عدد الصهاريج بكل شيب وعدد العاملين مواكبة لحالات الزيادة في الطلب على المياه خلال موسم الحج, مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للاستعداد للحالات الطارئة ومن ضمنها زيادة عدد فرق صيانة شبكات المياه والصرف الصحي, وزيادة عدد فرق تشغيل شبكات المياه والصرف الصحي, وكذلك زيادة عدد الصهاريج بجميع الأشياب التابعة للإدارة, مضيفاً أنه تم تحديد أرقام التواصل الهاتفي لجميع رؤساء الأقسام والمختصين ونشر قائمة الاتصال بهم بجميع المواقع التابعة للإدارة.

ولفت مدير الإدارة العامة للمياه بأنه تم توجيه مقاولي الإدارة بكافة عقود أعمال التشغيل والصيانة بزيادة عدد المعدات والآليات وفرق الصيانة والإصلاح خلال فترة موسم الحج مع تحديد ضابط اتصال لدى كل مقاول للتواصل معه بصفة مستمرة ودورية, كما تم تجهيز مستودعات الإدارة بكافة المواد والقطع اللازمة لأعمال الصيانة السريعة.

وأضاف أن اجتماعات متواصلة تم عقدها مسبقاً, لمتابعة تنفيذ خطة ضخّ المياه وكفاءتها, إضافة إلى القيام بجولات تفقدية على مواقع الإدارة, وزارة حقول آبار المياه التابعة للمديرية بمنطقة آبار الماشي, والعشيرة, والتأكد من انتهاء جميع أعمال الصيانة الوقائية وتجهيز مضخات آبار المياه, كما تم زيارة جميع مواقع الخزانات ومراجعة إجراءات تخزين المياه وخطط تشغيل وصيانة محابس التحكم وتفقد حالة محطات الضخّ, وأنظمة (اسكادا) ومراجعة جداول وخطط توزيع فرق طوارئ صيانة شبكات المياه والمرور على محطات الأشياب التابعة للإدارة, والتأكد من زيادة عدد صهاريج المياه التابعة لمقاولي الإدارة المعتمدين بمواقع أشياب المياه, وتفقد مستودعات الإدارة للوقوف على أعداد التجهيزات اللازمة من معدات وقطع غيار ومستلزمات, إلى جانب الوقوف على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالخليل, وتفقد حالة جميع وحدات المعالجة والاستعدادات الخاصة بزيادة معدلات مياه الصرف الصحي المتوقعة خلال موسم الحج.

وأشار الجبلاوي إلى أن خطة تقديم خدمات المياه تجري بمشاركة منسوبي جميع الإدارات والأقسام بالإدارة العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة, وكذلك مقاولي التشغيل والصيانة, ضماناً لتسهيل تقديم كافة الخدمات الممكنة بالسرعة والجودة المطلوبة لمواطني طيبة الطيبة وزوارها.