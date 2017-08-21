اكتشاف مخبأ للأسلحة النارية والصواريخ في متجر بباريس - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

عثرت الشرطة الوطنية الفرنسية بضاحية سان دونى شمالى العاصمة باريس، على مخبأ للأسلحة النارية والمعدات الحربية، داخل متجر لبيع الدراجات الهوائية.

ويحوى المتجر مخبأ به ذخيرة وبنادق وسترات واقية من الرصاص، وصاروخ مضاد للدروع أمريكى المنشأ، و40 كيلوجرام من مخدر الحشيش، إلى جانب تجهيزات عسكرية أخرى، ومبلغ 10 آلاف يورو.

وأوقفت الشرطة شخصين ضمن التحقيقات أحدهما اعترف بأن الحشيش والمال النقدى يعود له، فيما قال الآخر إنه مالك المتجر المخبئة فيها الذخائر والأسلحة.