بدء اختبارات نهاية الفصل الصيفي بتعليم صبيا - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

بدأت اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الصيفي للعام الحالي 1438هـ بتعليم صبيا لأكثر من 1000 طالب وطالبة بنظامي المقررات والفصلي وبمتابعة ميدانية من قبل مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ضيف الله الحازمي والمساعدة للشؤون التعليمية حنان الحازمي وسط اكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية المعتمدة .

وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن الشؤون التعليمية بالإدارة وجميع الإدارات المعنية أكملت استعداداتها للإشراف على خطط سير أعمال اختبارات الفصل الصيفي، حيث أعدت الإدارة والهيئة الإشرافية للبنين والبنات خططها الميدانية بإشراف من قيادات التعليم ومتابعة من المشرفين والمشرفات للوقوف على أعمال لجان الاختبارات بالمدارس وتقديم الدعم لقائدي وقائدات المدارس وإعداد التقارير اليومية عن الاختبارات .

وأثنى على جهود أولياء أمور الطلاب والطالبات في متابعة أبنائهم وبناتهم وتوفير الدعم النفسي لهم والحرص على حضورهم المبكر لأداء الاختبارات ومتابعتهم والحرص عليهم بعد خروجهم من مدارسهم .