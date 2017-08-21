مصرع 14 من ميليشيا الانقلابيين بمعارك قيفة اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قتل 14 عنصراً من ميليشيا الانقلابيين بينهم قياديان وأصيب آخرون بينهم ثلاثة قياديين، خلال اشتباكات وانفجار لغم في مديرية قيفة في محافظة البيضاء أمس الأحد ، فيما أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن اليمنيين جميعاً يعرفون مكمن الخطر الذي يهدد مستقبل بلدهم ويعرفون تبعية الحوثي وولائه لإيران .

وأوضح مصدريمني أن 13 عنصراً من المليشيا الانقلابية مصرعهم بينهم قيادي ميداني، لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في اشتباكات عنيفة اندلعت أمس بين قوات الجيش الوطني والمليشيا في قيفة، واستمرت تسع ساعات إثر محاولات المليشيا التمركز في جبل نوفان الإستراتيجي وبعض المواقع القريبة منه.

وأشار المصدر أنه من قتلى المليشيا الإنقلابية القيادي الميداني أبو مرتضى،و القيادي الميداني الموالي للمخلوع عزيز السدح كما لقى مصرع كلاًمن القيادي الحوثي أحمد فضل عامر وأخوه القيادي الشهابي فضل عامر وحاتم زيد صالح إلى جانب 12 آخرين في انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا من قبل وذلك في جبل نوفان وعدد من المواقع بمديرية قيفة في حين استشهد 7 من أبطال الجيش الوطني