إصابة 4 في حادث دهس متعمد جنوبى بروكسل - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

أصيب 4 أشخاص بجروح، أحدهم حالته خطيرة، فى حادث دهس بسيارة فى بلدة أسينويس جنوبى بلجيكا أمس الأحد، وفقا لقناة بلجيك 24 البلجيكية .

ورغم أن سائق السيارة دهس عمدا مجموعة تحتفل فى الهواء الطلق، ثم اختفى من مكان الحادث، فإن السلطات لم تعتبر الحادث عملا إرهابيا بل جريمة جنائية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن السيارة كان فيها ثلاثة أشخاص لحظة الدهس، وتمكنت الشرطة فى وقت لاحق من القبض عليهم جميعا، لافتة إلى أن جهات مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق معهم ، خاصة أن الهجمات الإرهابية الفترة الأخيرة نُفذت عن طريق الدهس.