دوري أبطال آسيا.. الهلال يتمسك بالتاريخ للفوز على العين الإماراتي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يواجه فريق العين الإماراتي نظيره الهلال السعودي، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مواجهة من العيار الثقيل، في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وتصدر العين ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، وتغلب في دور الـ 16 على الاستقلال الإيراني ( 6-2 ) بمجموع المباراتين حيث خسر ذهاباً ( 0 ـ 1 ) وفاز على ملعبه ( 6 ـ 1 )، ويأمل في تجاوز هذا الدور وتكرار ما حققه العام الماضي بالوصول للمباراة النهائية التي خسرها من فريق جيونبوك الكوري الجنوبي.

فيما تصدر الهلال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات وتخطى في دور الـ 16 نظيره استقلال خوزستان الإيراني بالفوز عليه في لقائي الذهاب والإياب بنفس النتيجة ( 2 ـ 1 ) .

ويسعى الفريق لإبقاء سجله خالياً من الخسائر في نسخة هذا العام من المسابقة والوصول إلى نصف النهائي، الذي وصل له قبل موسمين وبلوغ المباراة النهائية التي خسرها عام 2014 من فريق سيدني الأسترالي.

والتقى الفريقان 8 مرات بالبطولة الآسيوية، وحقق كل منهما الفوز في 4 مباريات، ولم يكن التعادل حاضرًا في المواجهات التي جمعت بينهما.

ولعب الهلال مع الفرق الإماراتية آسيويا 24 مباراة، فاز في 11 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات، وسجل مهاجموه 39 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا.

وكانت آخر نتيجة للهلال مع الأندية الإماراتية هي التعادل مع فريق الوحدة بدور المجموعات بالنسخة الحالية (2-2) في أبوظبي، والفوز عليه في الرياض بهدف.

ويتصدر ياسر القحطاني، قائمة هدافي الهلال؛ حيث سجل 6 أهداف، ويليه الكوري يوو بيونج سو الذي سجل 5 أهداف.

فيما التقى الهلال والعين 8 مرات في دوري أبطال آسيا، خلال العقدين الماضيين، فاز الهلال في 4 مباريات، وخسر مثلها.

أول لقاء جمع الهلال بالعين كان في مارس 1999، وانتهى بفوز العين (1-0)، ثم التقيا في 2003، وكان التفوق للهلال (1-0)، وفي عام 2006 تفوق الهلال (2-0)، وفي ذات العام 2006 فاز العين (2-1).

وتكرر هذا المشهد في 2013 حيث تغلب العين على الهلال (3-1) في الإمارات، فيما فاز الهلال في الرياض (2-0)، كما حضر المشهد ذاته في 2006، فحقق العين الفوز ذهابًا (2-0)، ثم خسر في الرياض (1-2).

يقف التاريخ مع الهلال من خلال نتائجه مع الفرق الإماراتية في المباريات التي أقيمت بالرياض؛ حيث لم يسبق للهلال الخسارة على ملعبه آسيويًا أمام أي فرق إماراتي.