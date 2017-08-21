مئات الأشخاص يحتفلون اليوم السنوي لمسيرة " الزومبي " - صحيفة صدى الالكترونية

مئات الأشخاص يحتفلون اليوم السنوي لمسيرة ” الزومبي “
احتفل مئات الأشخاص في شوارع مدينة ستوكهولم السويدية، باليوم السنوي لمسيرة الموتى الأحياء بالشوارع.
حيث شاركوا في المسيرة مرتدين أزياء الزومبي والوحوش الملطخة بالدماء وساروا بالعاصمة السويدية.
يٌشار إلى أن المسيرة مستوحاة من أخرى مماثلة تقام بالولايات المتحدة الأمريكية انطلقت عام 2000.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله فعلا أصحاب العقول فى راحة
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 57 دقيقة
نشرت احصائيه سابقه بان عدد الاطفال لديهم الذين يتاثرون نفسيا بسبب اشكال الزومبي في تزايد خطيرسواء المشاهده في الشوارع او داخل المنازل-وبالتالي تزداد اعداد المتزنبين سنويا وبشكل قوي جدا-
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 47 دقيقة
عوذ بالله
استغفرالله