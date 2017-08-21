مئات الأشخاص يحتفلون اليوم السنوي لمسيرة " الزومبي " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

احتفل مئات الأشخاص في شوارع مدينة ستوكهولم السويدية، باليوم السنوي لمسيرة الموتى الأحياء بالشوارع.

حيث شاركوا في المسيرة مرتدين أزياء الزومبي والوحوش الملطخة بالدماء وساروا بالعاصمة السويدية.

يٌشار إلى أن المسيرة مستوحاة من أخرى مماثلة تقام بالولايات المتحدة الأمريكية انطلقت عام 2000.