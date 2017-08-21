 مئات الأشخاص يحتفلون اليوم السنوي لمسيرة " الزومبي " - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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مئات الأشخاص يحتفلون اليوم السنوي لمسيرة ” الزومبي “

مئات الأشخاص يحتفلون اليوم السنوي لمسيرة ” الزومبي “
أماني الغامدي(صدى):

احتفل مئات الأشخاص في شوارع مدينة ستوكهولم السويدية، باليوم السنوي لمسيرة الموتى الأحياء بالشوارع.

حيث شاركوا في المسيرة مرتدين أزياء الزومبي والوحوش الملطخة بالدماء وساروا بالعاصمة السويدية.

يٌشار إلى أن المسيرة مستوحاة من أخرى مماثلة تقام بالولايات المتحدة الأمريكية انطلقت عام 2000.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله فعلا أصحاب العقول فى راحة

[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 57 دقيقة

نشرت احصائيه سابقه بان عدد الاطفال لديهم الذين يتاثرون نفسيا بسبب اشكال الزومبي في تزايد خطيرسواء المشاهده في الشوارع او داخل المنازل-وبالتالي تزداد اعداد المتزنبين سنويا وبشكل قوي جدا-

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