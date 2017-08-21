امرأة توثق تعدي زوجها عليها بالضرب للحصول على الطلاق - صحيفة صدى الالكترونية

امرأة توثق تعدي زوجها عليها بالضرب للحصول على الطلاق
حصلت امرأة تعيش في شنغهاي على الطلاق بعد توثيقها إساءة معاملة زوجها لها بكاميرا سرية وضعتها داخل المنزل.
حيث تم تداول مقطع فيديو يظهر رجل يضرب زوجته بعنف في لقطات متعددة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالصين.
وذكرت التقارير المحلية الصينية أن السيدة حصلت على الطلاق بعد عامين من العنف والإيذاء النفسي والبدني عندما سلمت اللقطات إلى الشرطة.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18377 ] نشر منذ 23 دقيقة
حسبي الله علية
زين سوت فيه
نعن ابوك حتى ابليس لو شاف هاالضرب
جاء وطلبك وقالك تكفى طلقها يشيخ
حرام عليك الي تسويه فيها😂😂😂
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1129 ] نشر منذ 12 دقيقة
ماتبيها خلها تتوكل ع الله-يغني الله كلا من سعته-