امرأة توثق تعدي زوجها عليها بالضرب للحصول على الطلاق - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حصلت امرأة تعيش في شنغهاي على الطلاق بعد توثيقها إساءة معاملة زوجها لها بكاميرا سرية وضعتها داخل المنزل.

حيث تم تداول مقطع فيديو يظهر رجل يضرب زوجته بعنف في لقطات متعددة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالصين.

وذكرت التقارير المحلية الصينية أن السيدة حصلت على الطلاق بعد عامين من العنف والإيذاء النفسي والبدني عندما سلمت اللقطات إلى الشرطة.

