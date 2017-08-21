مفتي المملكة: رفض قطر السماح بنقل حجاجها جواً للحج غير جائز شرعاً - صحيفة صدى الالكترونية

مفتي المملكة: رفض قطر السماح بنقل حجاجها جواً للحج غير جائز شرعاً
استنكر مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رفض السلطات القطرية منح طيران ” المملكة ” بنقل الحجاج القطريين جوّاً من الدوحة إلى المملكة.
وقال المفتي أن منع الحجاج للقدوم للمشاعر المقدسة دون سبب شرعي، تصرف خاطئ وغير جائز شرعاً .
وجاءت هذه الانتقادات من قبل مفتي المملكة بعد أن أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، أنه تعذر عليها جدولة رحلاتها التي خصصتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى المملكة، بسبب رفض السلطات القطرية منح التصريح لطائراتها بالهبوط في المطار.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1678 ] نشر منذ 5 دقائق
جزاك الله خير شيخنا الفاضل
وبارك الله فيك ونفع بعلمك
ان مايفعله حكام قطر هو الصد عن سبيل الله
قال الله عز وجل :
َمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ