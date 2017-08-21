تعليم الدوادمي يصرف 3 ملايين ريال مكافآت للطلاب - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

بدأت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي في صرف مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثة مئة ألف ريال إعانات ومكافآت للطلاب والطالبات للعام الدراسي الحالي في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية محمد بن سعد البيز أن الإعانات والمكافآت تشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن والتربية الخاصة والمدارس النائية والاغتراب بمختلف المراحل التعليمية, مشيراً إلى أن المبالغ المصروفة عن أشهر رجب وشعبان ورمضان وشوال بالنسبة للطلاب وإضافة شهر ذو القعدة للطالبات التي ستودع في حسابات أولياء الأمور البنكية عبر نظام الصرف السريع بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية.