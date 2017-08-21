مركز الرعاية النهارية للأطفال بالطائف يطرح وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

مركز الرعاية النهارية للأطفال بالطائف يطرح وظائف شاغرة
طرح المركز المتخصص للرعاية النهارية للأطفال بالطائف وظائف شاغرة على النحو التالي:
أخصائي تخاطب.
أخصائية تخاطب.
أخصائي توحد.
أخصائية توحد.
أخصائي إعاقة عقلية.
أخصائية إعاقة عقلية.
أخصائي نفسي.
أخصائية نفسية.
أخصائي تنمية مهارات.
أخصائية تنمية مهارات.
أخصائية اجتماعية.
أخصائي علاج طبيعي.
أخصائية علاج طبيعي.
أخصائي علاج وظيفي.
أخصائية علاج وظيفي.
أخصائي تكامل حسي.
أخصائي تكامل حسي.
أخصائية تغذية.
ممرضة.
مشرفات نظافة.
عاملات نظافة.
العنوان: الطائف – حي الفيصلية – أمام البرج – خلف بنك الراجحي.
ترسل السيرة الذاتية على: [email protected]
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