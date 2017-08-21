مدرسة الاستقامة النسائية بالرياض تطلب معلمات قرآن - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدرسة الاستقامة النسائية في الرياض بحي النسيم عن حاجتها لمعلمات قرآن كريم للفصل الأول للعام 1438-1439.

الشروط :

للمستوى التمهيدي والمستويات التجويدية.

أن تكون سعودية الجنسية

حفظ المعلمة مالا يقل عن خمسة أجزاء.

متقنة للأحكام التجويدية.

لا يقل العمر عن 25 سنة.

القدرة على التعامل مع المرحلة العمرية المتقدمة لها.

الفترة المسائية.

للتواصل خلال الدوام من 3.30 حتى 5 مساءً على الهاتف : 0112370956

موقع المدرسة في النسيم الشرقي.

شارع جرش بجانب جامع الإيمان ومركز صحي النسيم.

رابط الموقع على جوجل ماب: من ” https://www.google.com/maps/place/%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8+%D8%A7%[email protected] ,46.8344327,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x20c1f4a493b69a77!8m2!3d24.7496341!4d46.832244?hl=ar“.

تبدأ المقابلات الاثنين 20-12-1438 هـ