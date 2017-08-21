تأسيس محطات شحن كهربائية جديدة لسيارات تسلا في أبوظبي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تنتشر محطات الشحن الكهربائية في أبوظبي مع انتشار السيارات التي تعمل بالكهرباء هناك وآخر من أسس محطة شحن كهربائية منتجع سانت ريجيس السعديات الذي أكد تركيبه محطن شحن تخص سيارات تسلا الكهربائية وأوضح المنتج أن هذا الأمر يمثل مبادرة للمساهمة في حماية البيئة بالاعتماد علي السيارات النظيفة التي لا تطلق عوادم أو ملوثات كربونية.

وحول ذلك صرح مروان فاضل , مدير المنتجع أنهم سعداء جداً لتقديم هذه المحطة التي سيستخدمها الضيوف والعملاء للمساهمة في زيادة أعداد هذه المحطات في البلاد تشجيعاً لكل من يستخدم سيارة كهربائية في أبوظبي موضحاً أن المنتجع ككل يعمل علي العمل لتقليل التلوث البيئي ويقدم كافة الحلول التي تتماشي مع رؤية الدولة في ذلك وفقاً لاستراتيجية حكومة ابوظبي 2030.

وذكر أن موقف السيارات الأرضي تتواجد به 12 محطة شحن تتضمن 4 محطات شحن لسيارات تسلا و 8 محطات لأي سيارة كهربائية أخرى وأكدت أن كل من يملك سيارة كهربائية يمكنه دخول المنتجع لشحنها دون قيود.