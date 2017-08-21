مطار القاهرة يفك لغز اختفاء عقد ألماظ من راكبة سعودية - صحيفة صدى الالكترونية

مطار القاهرة يفك لغز اختفاء عقد ألماظ من راكبة سعودية
نجحت مباحث مطار القاهرة اليوم الاثنين فى كشف لغز اختفاء عقد ألماظ قيمته ربع مليون جنيه من راكبة سعودية داخل صالة الترانزيت بعد تفريغ كاميرات المراقبة وتبين قيام عامل بإخفائه وتم استرداده وتسليمه للراكبة التى لحقت بطائرتها.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : تلقى رجال الأمن بلاغا من راكبة سعودية بفقدها لعقد ألماظ قيمته حوالى ربع مليون جنيه لدى إنهاء إجراءات سفرها على رحلة طيران النيل رقم 107 والمتجهة إلى تبوك وقام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة داخل صالة الترانزيت وتبين قيام العامل ” ص . ا ” بشركة عربات الحقائب بالحصول على العقد بعد سقوطه من الراكبة خلال إنهاء إجراءات سفرها وإخفائه وتم التوصل إليه وإسترداد العقد منه وتسليمه للراكبة التى لحقت بطائرتها وأمر اللواء ” طه بيومى ” مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للعامل وإحالته للنيابة.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18380 ] نشر منذ 2 ساعتين
عقد الماظ قيمتة ربع مليون جنيه
طريقة جديدة للخروج بالأموال ولا ايش🤔
عمومآ الحمدلله الي رجع لك عقدك
وانتبهي ثاني مره
بالنسبة للعامل إذا ماتوكلين محامي
ترى500قنيهه وبيطلع كفالة🤗
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18380 ] نشر منذ 2 ساعتين
حاولي توكلين محامي فرصه دام الأعدامات شغاله ف مصر هالآيام
خل يعدمونه ويفك الناس من شره😂😂😂
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 2 ساعتين
النظام لايمنع خروج الاموال والمجوهرات مهما كان ثمنها بعد الافصاح عنها -لو كان المال اكثر من ستين الف والذهب او غيره ثمنه اكثر من ستين الف عبي كرت الافصاح والله يستر عليك-
اللي خذت قلبي وقفت ياسعد[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 1 ساعة
عقد الماظ اول مرة اسمع بها الاسم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2465 ] نشر منذ 53 دقيقة
.. يا اللي خذت قلبي وقفت ياسعد ..
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عقد الماظ . يعني عقد الماس .💎💎.
إن شاء الله وصلتك المعلومه .😊😊.
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 45 دقيقة
ياللي اخذت قلبي وقفت ياسعد–يحتاج لك عقد الماظ وتهديه للمقفيه وما عاد تقفي ابد-يسعدك ربي-
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18380 ] نشر منذ 28 دقيقة
ياللي اخذت قلبي وقفت ياسعد@
اسمع كلام الرعد وخذ لها عقد
بس لاتخليها تسافر مصر والعقد معها
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2465 ] نشر منذ 19 دقيقة
ههههههه.هههههههه.😂🤣😂😁😄😂😀 .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎 .
عسى ربي يسعدك ياخوي سعد .🌹.