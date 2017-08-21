مطار القاهرة يفك لغز اختفاء عقد ألماظ من راكبة سعودية - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل (صدى):

نجحت مباحث مطار القاهرة اليوم الاثنين فى كشف لغز اختفاء عقد ألماظ قيمته ربع مليون جنيه من راكبة سعودية داخل صالة الترانزيت بعد تفريغ كاميرات المراقبة وتبين قيام عامل بإخفائه وتم استرداده وتسليمه للراكبة التى لحقت بطائرتها.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : تلقى رجال الأمن بلاغا من راكبة سعودية بفقدها لعقد ألماظ قيمته حوالى ربع مليون جنيه لدى إنهاء إجراءات سفرها على رحلة طيران النيل رقم 107 والمتجهة إلى تبوك وقام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة داخل صالة الترانزيت وتبين قيام العامل ” ص . ا ” بشركة عربات الحقائب بالحصول على العقد بعد سقوطه من الراكبة خلال إنهاء إجراءات سفرها وإخفائه وتم التوصل إليه وإسترداد العقد منه وتسليمه للراكبة التى لحقت بطائرتها وأمر اللواء ” طه بيومى ” مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للعامل وإحالته للنيابة.